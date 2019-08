Alexandru Cumpanasu: "Stirea e falsa, sunt convins ca DIICOT va infirma acest lucru"

Alexandra 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mai multe posturi TV au anuntat, joi seara, ca oasele gasite in padure zilele trecute, dupa ce Gheorghe Dinca a dat indicatii unde le-a aruncat, ar fi ale Alexandrei. S-a vorbit despre faptul ca specialistii de INML au niste date preliminare ale expertizei antropologice ale acelor ramasite, iar acestea apartin unei persoane cu varsta intre 15 si 17 ani. Imediat s-a lansat in spatiul public ideea ca acele oase sunt ale Alexandrei. Gheorghe Dinca ar fi sunat parintii fetelor de pe telefonul unui vecin: "'El mi-a cumparat o cartela, el mi-a bagat-o in telefon" Unchiul fetei disparute si ucise de criminalul din Caracal, Alexandru Cumpanasu, a declarat ca nu crede aceasta ipoteza. "Stirea e ...