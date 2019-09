Alexandru Darie va fi inmormantat duminica la Cimitirul Bellu. Cu lacrimi in ochi, prietenii isi iau ramas bun

alexandru darie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Regizorul de teatru Alexandru Darie, care a murit la varsta de 60 de ani, va fi inmormantat duminica, la Cimitirul Bellu din Bucuresti. Sicriul cu trupul regizorului Alexandru Darie a fost depus, vineri seara, la Sala "Liviu Ciulei" a Teatrului "Bulandra", institutie al carei director a fost timp de 17 ani. In foaierul teatrului, spatiul a fost amenajat, cu trandafiri albi. De altfel, in ferestrele salii "Liviu Ciulei" au fost depuse buchete din trandafiri albi si fotografii cu Alexandru Darie. Sicriul a fost depus in aplauzele catorva zeci de persoane. Totul a iesit la lumina. Acum s-a aflat adevarul despre presupusul transplant in cazul lui Alexandru Darie Cred ca este ...