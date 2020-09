Alexandru Gidar, candidatul PNL pentru președinția CJ Dolj: 'Sper ca vom putea schimba Doljul intr-o zona normala'

Candidatul PNL la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Dolj, profesorul Alexandru Gîdăr, a declarat că speră ca PNL să câştige Primăria Craiova şi Consiliul Judeţean pentru a schimba Doljul din "judeţul roşu într-o comunitate normală".

"Eu sper că vom putea să schimbăm Doljul din judeţul roşu într-o comunitate normală. Am plecat pe acest drum împreună cu echipele noastre, tocmai pentru a scoate Doljul din zona de sărăcie, din zona de subdezvoltare în care se află, şi mă bucur că şi-au dat seama şi conducătorii PSD şi astăzi, în declaraţiile publice, au recunoscut că ne aflăm într-o zonă de sărăcie şi că vor şi dumnealor să scoată Doljul din sărăcie, dar nu au făcut-o timp de 30 de ani. Votul craiovenilor şi votul doljenilor va demonstra că îşi doresc o societate normală şi dezvoltată. Că vor să fie în rândul altor judeţe, altor oraşe din România, din Europa", a spus Gîdăr, potrivit agerpres.ro.

Candidatul PNL la funcţia de preşedinte al CJ Dolj a mai spus că aşteaptă rezultatul numărătorii paralele. "Îi rugăm pe colegii noştri care sunt în secţiile de votare să nu îşi slăbească vigilenţa, pentru că aşa cum s-a mai spus, s-au constatat practicile de secolul al XIX-lea în mai multe localităţi din Dolj, pe care le vedeam la Caragiale: mai multe buletine de vot, buletine gata ştampilate pentru un anumit candidat... De aceea este nevoie ca dumnealor să fie foarte atenţi şi să îşi facă o numărătoare reală a ceea ce s-a votat", a spus Gîdăr, într-o conferinţă de presă.şa sediul PNL Dolj.

La rândul său, candidatul PNL la Primăria Craiova, Nicolae Giugea, a afirmat că aşteaptă numărătoarea paralelă din secţiile de votare: "Nu sunt impresionat de rezultatele exit-pollului, fiindcă a fost comandat de PSD. Aşteptăm numărătoarea voturilor în fiecare secţie. Acela este rezultatul care va da adevărata valoare a victoriei electorale, a victoriei campaniei. Sincer mă aşteptam să văd pe cineva care s-a lăudat la un moment dat şi s-a opus alianţei cu USR-PLUS... A fost o campanie, din punctul nostru de vedere, curată, elegantă. Am venit cu proiecte, am venit cu mesaje către cetăţeni, către electorat. Bineînţeles, PSD-ul a mers în aceeaşi notă. Chiar şi în cursul zilei de astăzi am avut foarte multe intervenţii directe în secţiile de vot, procese verbale semnate încă de la ora 14,00", spus Nicolae Giugea.

Candidatul PSD la Primăria municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a obţinut, duminică, 34,5% din voturile alegătorilor, fiind urmată de candidatul PNL, Nicolae Giugea, - 29%, potrivit exit-poll-ului realizat de CURS - Avangarde. La Consiliul Local al municipiului Craiova, pe prima poziţie se situează PSD cu un procent de 33,8%, fiind urmat de PNL cu 29,6% şi de Alianţa USR PLUS - 17,1%.