Alexandru Ion Coita (PSL): Guvernul in fața cu criza coronavirus - batista pe țambal, varianta autohtona a comunicarii de tip 'Ceobil'

Co-președinte PSL, Alexandru Ion Coita, a făcut o scurtă precizare, pe Facebook, cu privire la modul în care autoritățile statului, în special guvernul PNL, acționează în pragul epidemiei de coronavirus, punctând că instituțiile au ales „varianta autohtonă a comunicării de tip - Cernobîl”.

„GUVERNUL FAȚĂ CU CRIZA COVID-19: BATISTA PE ȚAMBAL, VARIANTA AUTOHTONĂ A COMUNICĂRII DE TIP ”CERNOBÎL”

Am văzut de dimineață că un prieten, cunoscut om politic, a distribuit o postare a lui Florin Cîțu, bloggerul fugar, pe care am citit-o de curiozitate și mi-a luat cam 2 minute să văd că domnia sa fie nu înțelege nimic, fie dezinformează cu bună știință. Mă refer aici la impactul economic imediat al Coronavirus și la opțiunile de răspuns pe care le au guvernele pentru a evita o criză pe termen scurt. Pe scurt, care este situația la nivel internațional, cum zice domnul Cîțu că stăm și cum stăm de fapt:

În SUA, bursele se prăbușesc, situația este severă, nu chiar ca în 2007 dar nici foarte departe. Răspunsul la nivel federal a fost unul coordonat și robust. Pe de o parte, Rezerva Federală - Banca Centrală Americană - a luat o decizie drastică, reducând dobânda de referință cu 0,5%, ceea ce este foarte mult, într-un efort disperat de a stopa o prăbușire a cererii în condițiile în care populația și mediul de afaceri sunt îngrijorați de criză și preferă să nu mai consume ci să pună banii deoparte. Pe de altă parte, Camera Reprezentanților a aprobat un stimul fiscal de 8 miliarde de dolari, președintele Donald Trump discută o tăiere a impozitelor pe salariu timp de un an, tot într-un efort de a ține sub control criza. Măsuri similare sunt discutate peste tot în lume.

În tot acest timp, domnul Cîțu aplică tactica Cernobîl: ne spune că totul este în regulă, adică România are atât instrumente de politică monetară cât și de politică fiscală la îndemână, așa că nu trebuie să ne facem griji pentru că totul e sub control. Eu sincer am un deja-vu când aud astfel de declarații și mă simt ca și cum am trăi un nou moment 2009. Sper să mă înșel, dar vă prezint oricum argumentele pentru care nu cred că mă înșel:

1. În ceea ce privește politica monetară: BNR poate reduce într-adevăr rata dobânzii de referință, însă efectul nu va fi unul semnificativ din două motive, unu pentru că politica monetară în general este mai puțin eficientă decât cea fiscală în astfel de momente, doi pentru că suntem legați de economia zonei Euro, iar acolo politica monetară nu mai poate fi relaxată, deja BCE a dat drumul la maxim la robinetul cu bani, după cum se vede și din graficul de mai jos preluat de la Financial Times. Suntem deja pe minus la nivelul zonei Euro, iar economia românească e integrată în ciclul de afaceri european, așa că din punctul meu de vedere este ca și cum ai încerca să frânezi o mașină de formula 1 punând piciorul pe jos.

2. În ceea ce privește politica fiscală, aici nu mai vorbim de chestiuni de nuanță ci chiar de dezinformare: „România are și resursele și instrumentele fiscale pentru a face fața fară nicio problema acestui șoc.” Domnul Cîțu are fumuri în cap! Unde, domnule Cîțu, să găsim resursele de politică fiscală, atunci când domnia ta ai epuizat tot spațiul de relaxare fiscală pentru următorii 3 ani? Mai mult, nu numai că nu mai avem resurse fiscale ci mai trebuie să și tăiem din cheltuieli! Să explic: așa cum am spus și aseara la România TV, guvernele PSD au ținut bugetul tensionat, aproape de limita maximă de deficit, practic România a fost ca o persoană care se tot îngrașă dar refuză să scadă cu o gaură la curea, stând tot mai inconfortabil. Când a venit Cîțu nu numai că a scăzut cu o gaură cureaua dar a dat-o jos cu totul, astfel încât bugetul României a rămas cu pantalonii în vine. Revenind, dacă înțelegem — și sper că înțelegem —că stimul fiscal înseamnă fie tăieri de taxe și impozite fie creșterea cheltuielilor publice (creșteri de salarii și pensii, subvenții, fonduri nerambursabie etc.), întrebarea este de unde va lua Cîțu acești bani atunci când deja ne-am angajat să SCĂDEM deficitul cu 1% din PIB (2 miliarde de euro) doar în 2020 și această scădere a deficitului înseamnă TĂIERI de cheltuieli publice.

Pentru a concluziona. Domnul Cîțu se uită pe Bloomberg și se gândește uite, FED a scăzut dobânda de referință cu 0,5%, oamenii ăștia sunt serioși, nu se joacă, sigur nu o să lase să ajungă criza și la noi. Și atunci spune „dragi români, dormiți liniștiți, statul veghează pentru voi.” Doar că adevărul este că Guvernul Paralel nu are nicio soluție la incendiul Coronavirus și se bazează că el va fi stins de pompierul american. Doar că noi suntem prinși de cealaltă parte a Atlanticului, într-o Europă unde nici acolo nu prea sunt pârghii de răspuns, așa că tot ce putem face este să sperăm că tsunami-ul Coronavirus se va opri — fără să avem NICIO SOLUȚIE și mințind cu bună știință populația că această soluție există!

Sincer, cred că cel mai frumos moment din viața domnului Cîțu de până acum va fi votul prin care îi va pica Guvernul Paralel, săptămâna viitoare. Altcineva va deconta politic criza care va urma. Întrebarea este: CINE?”, se arată pe pagina de Facebook a lui Alexandru Ion Coita.