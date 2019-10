Alexandru Mitrita, dupa egalul cu Norvegia: 'Mi-au dat lacrimile. Trebuie sa visam si sa luptam in continuare'

Atacantul Alexandru Mitriţă a declarat, marţi seară, că naţionala României a făcut un meci bun cu Norvegia, scor 1-1, din preliminariile CE-2020, subliniind că a fost impresionat de atmosfera de pe Arena Naţională, unde echipa a fost încurajată de aproximativ 30.000 de copii.

"Am făcut un meci bun, am primit gol din păcate în minutul 90. Le mulţumesc copiilor, mi-au dat lacrimile când am intrat pe stadion. Şi acum mi se ridică pielea pe mine când mă gândesc la atmosfera de pe stadion. Ăsta este fotbalul, am fost egalaţi, mergem mai departe. Şi după gol copiii mi-au strigat numele, a fost de nedescris pentru mine, le-am dat un tricou, dacă aveam 100, atâtea le dădeam. Pare imposibil să câştigăm cu Suedia şi să facem remiză cu Spania, dar nu trebuie să încetăm să sperăm şi să visăm. Sunt foarte bucuros că am revenit cu gol la echipa naţională. George Puşcaş a ratat, au ratat şi fotbalişti mari, nu trebuie să i sară nimeni în cap, suntem alături de el. Trebuie să visăm şi să luptăm în continuare", a declarat Mitriţă la Pro TV.

România a terminat la egalitate, scor 1-1 (0-0), meciul disputat, marţi, pe Arena Naţională, cu Norvegia, în etapa a VIII-a a Grupei H a preliminariilor Euro-2020. Puşcaş a ratat un penalti, în minutul 52. România rămâne pe locul al treilea al grupei.

Au marcat: Mitriţă '62 / Sorloth '90+2.

