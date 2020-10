Alexandru Muraru, pe prima pozitie pe lista PNL Iasi la Camera Deputatilor

Alexandru Muraru a fost desemnat de către PNL Iaşi să ocupe prima poziţia pe lista partidului la alegerile pentru Camera Deputaţilor.

“Astăzi, Biroul Politic Judeţean al PNL Iaşi m-a desemnat oficial să ocup prima poziţie pentru Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare de pe data de 6 decembrie.

Le mulţumesc colegilor mei din Biroul Politic Judeţean, preşedinţilor de organizaţii şi liderului PNL Iaşi, Costel Alexe, pentru această onorantă misiune. Încrederea lor în mine este o declaraţie reciprocă de loialitate şi de speranţă. Împreună am traversat poate cei mai frumoşi ani de când sunt membru al Partidului Naţional Liberal.

Niciodată nu am avut mai mult ca acum sentimentul apartenenţei la o echipă atât de eficientă, de determinată şi de puternică. Am avut încredere în proiectul politic cu care am plecat la drum. Începând din primăvara lui 2017, alături de colegii mei, am construit ceea înseamnă astăzi PNL Iaşi: o organizaţie politică ce a câştigat Preşedinţia Consiliului Judeţean Iaşi, Primăria Municipiului Iaşi, alături de alte 52 de primării în judeţ. Este cea mai mare performanţă a PNL din ultimii 30 de ani la Iaşi!

Sunt optimist astăzi. Sunt convins că scrutinul electoral parlamentar va aduce cel mai mare număr de aleşi pe care PNL Iaşi i-a obţinut vreodată la Iaşi, candidând sub sigla PNL!

Vreau şi ştiu că putem face pentru Iaşi, din Parlament, mai mult decât s-a făcut până acum. Mai mult, mai bine şi, mai ales, cu mai multă decenţă şi viziune! Cred că anii ce vor urma vor schimba fundamental faţa României, dar ei vor aduce, deopotrivă, şi o nouă generaţie de oameni politici care să fie oneşti, responsabili, integri, vizionari şi mai ales determinaţi pentru a pune în mişcare reformele pentru o Românie altfel. Mulţumesc tuturor pentru încredere şi susţinere!”, scrie pe Facebook consilierul preşedintelui Klaus Iohannis.