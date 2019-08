Alexandru Papadopol, in bratele altei femei 

papadopol2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nici bine nu a divortat de actrita Ioana Ginghina ca Alexandru Papadopol a facut o noua cucerire. Este vorba de o actrita alaturi de care a fost filmat in ipostaze tandre. Actorul Alexandru Papadopol, in varsta de 44 de ani, si-a gasit regugiul in bratele unei colege de breasla. Este vorba de actrita Adriana Titieni, sotia cunoscutului actor Adrian Titieni. Alexandru Papadopol si Adriana Titieni Irimescu au fost surprinsi in fata unui bloc, in parcare, in timp ce se imbratisau si se sarutau, potrivit spynews.ro. Se pare ca Adriana Titieni s-ar fi separat si ea de sot. Un indiciu in acest sens ar fi ca actrita a revenit la numele sau de dinainte de casatorie pe retelele de socializare. Intrebata de i ...