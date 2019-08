Alexandru Petrescu, intalnire la Washington cu președintele Consiliului de afaceri americano-roman

Aleandru Petrescu, aflat în vizită la Washington a descris întâlnirea la care a participat alături de Eric Stewart, presedintele Consiliului de afaceri americano-roman (AMRO), un promotor al relatiilor bilaterale comerciale dintre Romania si SUA.

„Am avut o foarte buna intalnire cu Eric Stewart, presedintele Consiliului de afaceri americano-roman (AMRO), un promotor al relatiilor bilaterale comerciale dintre Romania si SUA.

Citește și: Ciudățenia din cazul de la Caracal. Ce a tranșat Gheorghe Dincă în ziua în care Alexandra a sunat la 112

Avand in vedere rolul pe care il indeplineste AMRO de platforma de sustinere si promovare a intereselor romanesti atat la nivelul administratiei de stat americane cat si la nivelul comunitatii de business, subiecte precum: impactul implementarii 5G in Romania asupra mediului de business, securitatea cibernetica si elemente de legislatie europeana care impacteaza evolutia business-urilor americane in spatiul european au tinut agenda intalnirii de la Washington din aceasta dupa-amiaza. Un punct relevant al discutiilor din cadrul intalnirii l-a constituit sustinerea pe care AMRO o ofera constant Romaniei in efortul acesteia de a deveni membru OCDE in perspectiva primului moment decizional al organizatiei de extindere.

Citește și: Avertisment de ultimă oră al lui Alexandru Cumpănașu: ‘N-o să permitem asta!’

La intalnire au participat si reprezentanti ai companiilor care au operatiuni semnificative in Romania : L3Harris Technologies, Lockheed Martin, Raytheon si Amgen Inc”, a scris Alexandru Petrescu pe pagina sa de Facebook.