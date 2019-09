Alexandru Petrescu, mesaj cu ocazia Zilei Programatorului

Ministrul Comunicațiilor, Alexandru Petrescu, transmite un mesaj cu ocazia Zilei Programatorului.

''În fiecare an, în ziua cu numărul 256 (aleasa pentru ca reprezinta totalul valorilor unice care pot fi reprezentate pe un byte de 8 biti), comunitatea internațională își acordă un moment de reflecție asupra rolului și importanței programatorilor pentru economie și societate. Deși Ziua Programatorului nu este o sărbătoare oficială în România, aceasta reprezintă un bun prilej pentru a marca contribuția semnificativă pe care sectorul IT o aduce PIB-ului României cu un număr relativ mic de angajați. Meseria de programator, după cum știm bine, este una extrem de solicitantă, necesitând mulți ani de pregătire profesională și un nivel considerabil de creativitate și de adaptabilitate la evoluția fulminantă a domeniului, deci respectul de care se bucură programatorii în România (și nu numai) este pe deplin meritat. Programatorul român a avut, are și va avea susținerea Guvernului care înțelege potențialul imens al acestei categorii socio-profesionale de a genera valoare adăugată consistentă în economie și considerăm prioritară reținerea în țară a profesioniștilor din acest domeniu, inclusiv prin menținerea facilităților fiscale de care aceștia se bucură.'', a scris Alexandru Petrescu.