Alexandru Petrescu, replica pentru Klaus Iohannis - Ci eu in lumea mea ma simt, nemuritor si rece

Ministrul Alexandru Petrescu îi dă replica lui Klaus Iohannis cu ocazia lansării evenimentului“Romania Tech Nation” la Universitatea Politehnica Bucuresti.

„....Ci eu in lumea mea ma simt, nemuritor si rece”

In replica la spusele cu ocazia lansarii proiectului “Romania Tech Nation” la Universitatea Politehnica Bucuresti, domnului presedinte candidat Klaus Iohannis, i-as aminti, daca e nevoie, ca dezvoltarea competentelor digitale reprezinta o componenta importanta a procesului de educatie, si prin urmare aceasta ar trebui sa faca parte integranta din “proiectul sau” Romania Educata. Insa constatam cu dezamagire ca „a lui Romanie Educata” a intrat in conservare imediat dupa lansare, proiectul fiind surescitat doar in momente electorale, fara un impact real asupra viiitorului tinerelor generatii.

Cu rol de spectator inconsecvent al procesului educational si al transformarilor care au loc in societatea si economia romaneasca prin intermediul digitalizarii, presedintele doar constata, in stilul caracteristic, elemente valoaroase de reper ale industriei TIC, respectiv: contributia de aprox. 6% in PIB, valoarea de 4, 5 mld a pietei si bineinteles numarul de profesionisti in crestere din sector. In context, sunt convins ca, apreciind rezultatele enuntate, presedintele candidat Klaus Iohannis poate intelege si aprecia si eforturile Guvernului pentru atingerea acestora: angajaţii firmelor de IT din România cu studii superioare care desfăşoară activităţi în domeniu beneficiau de scutire de impozit pe venit prin preocuparea unor guverne cu o componenta majoritara social-democrata, iar din data de 1 februarie 2018 , Guvernul PSD a extins facilitatea şi pentru programatorii studenți, astfel incat, numarul celor care beneficiaza de aceasta facilitate a crescut de la 75.000 in 2018 la 100.000 in 2019.

Din aprecierile facute cu ocazia evenimentului mentionat, observam ca presedinte candidat Klaus Iohannis are nevoie de un software actualizat: Romania a evoluat, domnule Presedinte!

Contrar a ceea ce ati fost informat, conform ultimelor statistici europene, 82% dintre cetatenii romani care folosesc internetul au accesat servicii publice on line, Romania situandu-se pe locul 7 la nivel UE din aceasta perspectiva. Actiunile Guvernului de digitalizare a administratiei publice continua, numai la nivelul anului 2019, am semnat 5 contracte de finantare din fonduri europene pentru proiecte de mare amploare care sustin digitalizarea in domeniul educational (Catalogul electronic si Biblioteca Virtuala), comert si mediul de de afaceri (Sistemul electronic integrat al ONRC), digitalizarea obținerii cărții de identitate, a unui pașaport, a permisului de conducere si a înmatricularii unui autovehicul (Hub servicii electronice al MAI), obținerea unui pașaport electronic si dezvoltarea sistemului informatic național pentru management privind dizabilitatea.

In stilul care l-a consacrat, presedintele candidat Klaus Iohannis priveste, in timp ce Guvernul actioneaza! Astfel, in timp ce domnul Iohannis ne recomanda doar „sa privim” contemplativ inovarea tehnologica ca un varf de lance in dezvoltarea economiei, Guvernul actioneaza in acest sens, lansand apeluri de finantare din fonduri europene pentru produse inovative, lucreaza la Strategia nationala pentru Inteligenta Artificiala, aderand in 2019 la la Principiile OECD privind AI, pregateste hub-urile de inovare digitala regionale si sustine in continuare facilitatile fiscale pentru programatori si cercetatori, facilitati pe care „guvernul sau” prin reprezentantii PNL sunt hotarati sa le elimine o data cu intrarea la guvernare.

Sa actionam pentru o Romanie digitala!