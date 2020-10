Alexandru Popa, candidat PNL Braila la Camera Deputatilor: Nu am fost niciodata condamnat penal

Alexandru Popa, candidat PNL Brăila la Camera Deputaţilor, despre care premierul Ludovic Orban a declarat luni că îl cunoaşte personal şi că "este un candidat extrem de serios", şi-a prezentat public cazierul judiciar, din care rezultă că nu are nicio condamnare penală, anunță AGERPRES..

"Nu am fost niciodată condamnat penal, motiv pentru care cazierul meu este curat. Aşa-zisele probleme cu legea, pur şi simplu, nu există! Da, mi-am dorit să fac politică şi mi-am asumat faptul că tinerii nu sunt lăsaţi aşa uşor să răzbească într-o lume a celor cu ştate vechi. Sunt un tânăr asumat, care este hotărât să facă tot ce îi stă în putinţă pentru generaţia din care face parte! Dacă asta înseamnă să fiu atacat, îmi asum! Mi-aş dori însă ca atacurile să nu fie bazate pe chestiuni contrazise de realitate. Cei care vor să pună piedici tinerilor dornici să îşi construiască o carieră în politică trebuie să ştie că cetăţenii nu sunt uşor de manipulat şi că adevărul este cel care are ultimul cuvânt", a scris Alexandru Popa pe pagina sa de socializare.

Alexandru Popa, despre care în spaţiul public au apărut unele informaţii potrivit cărora ar fi fost implicat în scandaluri publice, susţine că este "dator" să explice faptul că "aceste lucruri sunt neadevărate", pentru ca, peste ani, să se poată uita fără jenă în ochii copiilor săi.

"Sunt tatăl a două fetiţe minunate, motiv pentru care sunt dator să explic anumite lucruri, neadevărate, însă intens mediatizate. Vreau, ca peste ani, să mă uit în ochii copiilor mei şi să pot privi fără nici cea mai mică jenă. Voi accepta întotdeauna critici şi cred că pot învăţa din ele, însă nu accept minciuni şi calomnii. Nu regret că am ales politica şi vreau să demonstrez, prin fapte, nu vorbe, că merit onoarea pe care mi-au făcut-o colegii mei de partid atunci când au decis să candidez la alegerile generale. Sunt un tânăr care nu a fugit niciodată de muncă, inclusiv de munca pe câmp, căci asta fac de ani buni. Am absolvit Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti şi cred că nimic trainic nu se poate construi fără şcoală. Acum, urmez studii universitare de doctorat, pentru că îmi doresc să fiu un inginer agronom cât mai bine pregătit", a completat Popa.

Preşedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat, luni, după o şedinţă la sediul partidului, că Alexandru Popa este unul dintre cei mai de succes tineri fermieri din judeţul Brăila.

"Pe Alexandru Popa îl cunosc personal. Este absolvent al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti. Are două masterate - în absorbţie de fonduri europene şi în materie de protecţie a plantelor. Este la doctorat în anul I. Este căsătorit. Are două fete. Este unul dintre cei mai de succes tineri fermieri din judeţul Brăila şi nu văd niciun fel de motiv legat de calităţile domniei sale. Am văzut că a apărut o relatare. M-am interesat personal. Nu a existat niciun fel de sancţiune dictată, nicio amendă şi niciun fel de cercetare care să se fi certificat. De altfel, acea ştire care brusc a apărut e o ştire care a apărut în 2013 şi mi s-a părut foarte ciudat că a apărut acea ştire. Eu vă spun că îl cunosc personal şi este un candidat extrem de serios", a declarat Orban.

Într-un comunicat de presă remis de PNL Brăila se arată că aşa-zise "nereguli" ale procesului de vot din BPJ Brăila în urma căruia au fost desemnaţi candidaţii pentru alegerile parlamentare reprezintă "o dezinformare lansată pe fondul unei nemulţumiri personale legată de lista de candidaţi".

"În ceea ce priveşte acuzaţiile lansate în spaţiul public legate de aşa-zise 'nereguli' ale procesului de vot din cadrul Biroului Politic Judeţean, PNL Brăila dezminte aceste declaraţii politice şi atrage atenţia că este vorba doar despre o dezinformare lansată pe fondul unei nemulţumiri personale legată de lista de candidaţi. Biroul Permanent Naţional al PNL a validat ieri, 18 octombrie 2020, lista de candidaţi ai PNL Brăila pentru alegerile parlamentare. Astfel, candidaţii liberali pentru Camera Deputaţilor sunt Alexandru Popa (1), în vârstă de 30 de ani, de profesie inginer agronom şi consilier judeţean ales, Vasile Varga (2), 65 de ani, jurist şi deputat, Antoneta Ioniţă (3), 50 de ani, de profesie medic primar medicină general şi deputat. (...) Lista de candidaţi ai PNL Brăila pentru Senat este formată din Alexandru Bucălău (1), în vârstă de 34 de ani, de profesie notar public, consilier judeţean şi preşedinte al Organizaţiei PNL Ianca şi Alexandru - Vlăduţ Başno (2), 33 de ani, medic stomatolog", se arată în comunicatul PNL Brăila.