Alexandru Rafila anunța ca sigur medicamentul care da rezultate la pacienții COVID-19

Președintele Societății Române de Microbiologie (SRM), Alexandru Rafila, a declarat, pentru MEDIAFAX, că antiviralul Remdesivir ar putea fi primul medicament autorizat pentru COVID-19, scrie stiripeurse.ro. Profesorul îşi bazează afirmaţiile pe primele rezultate ale studiului cu antiviralul Remdesivir, conceput pentru tratamentul Ebola. Din 125 de pacienţi în stare critică, internaţi într-un spital din Chicago, doar doi au decedat. Starea celorlaţi s-a îmbunătăţit