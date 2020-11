Alexandru Rafila: Daca va continua cresterea numarului cazurilor de COVID-19 in acelasi mod, in circa patru, maxim sase saptamani vom ajunge sa depasim bine 10.000 de cazuri

Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alexandru Rafila, considera ca, daca cresterea numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus va continua in acelasi mod, "in circa patru, maxim sase saptamani vom ajunge sa depasim bine 10.000 de cazuri", iar acest lucru se va reflecta in ocuparea tuturor paturilor de la Terapie Intensiva, dar va avea si un impact evident asupra mortalitatii.