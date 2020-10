Alexandru Rafila: Daniel Ghița va purta masca de protecție / VIDEO

Profesorul Alexandru Rafila, candidat PSD la parlamentare, s-a declarat convins, marți, într-o conferință de presă, că luptătorul de K1 Daniel Ghiță, cap de listă PSD în Ilfov, care consideră că „masca scade imunitatea”, va fi convins să poarte mască de protecție.

„Cred ca o sa reusim sa-l convingem pe dl Ghita si sa inteleaga ca masca este intr-adevar protectoare. Din punct de vedere al sanatatii publice sunt convins ca dl Daniel Ghita va folosi masca din convingere, cum sper, sau din respect pentru legislatie si pentru regulile sociale.

Daniel Ghiță a scris pe pagina sa de Facebook: „Dacă scade imunitatea, rata mortalității este mai mare. Purtând masca asta se întâmplă: scade imunitatea!”.

Preşedintele social-democraţilor, Marcel Ciolacu, a declarat luni că Parlamentul trebuie să reprezinte pe toată lumea, iar luptătorul Daniel Ghiţă, care se află pe listele PSD pentru alegerile parlamentare şi care susţinea că nu există COVID-19, are dreptul la opinie şi este "un sportiv respectat", potrivit AGERPRES.

"Să ştiţi că Parlamentul trebuie să reprezinte pe toată lumea. Eu nu ştiu ce problemă are domnul Ghiţă, eu nu am auzit lucruri... Are un drept la opinie? Noi ne strângem în Parlament să gândim cu toţii la fel? Nu divergenţele duc la progres? Dacă am gândi cu toţii la fel nu cumva ne-am plictisi? Sunt ferm convins că sunt zeci de mii de români care au părerea domnului Ghiţă. E adevărat că majoritatea au părerea domnului Rafila sau a domnului profesor Cercel. Dar toată lumea trebuie să se regăsească în Parlament. Ce facem, îi alegem numai pe cei care gândesc numai ca noi să ne reprezinte? Mi se pare o abordare greşită. Domnul Ghiţă e un sportiv respectat, avem comisie specializată. Cu sportul o ducem aşa bine în România? Vi se pare că se mişcă lucrurile în sport în momentul acesta?", a spus Ciolacu la B1 Tv, întrebat cum o să stea în aceeaşi bancă în Parlament Alexandru Rafila şi luptătorul Daniel Ghiţă, care este pe listele PSD pentru alegerile parlamentare şi care a susţinut pe Facebook că nu există COVID-19.