Alexandru Rafila, despre noile restricții anunțate de Klaus Iohannis: Creșterea va mai continua o perioada, sa ne pregatim sa atingem noi praguri

Reprezentantul României la OMS, Alexandru Rafila, candidat PSD la parlamentare, a declarat joi seară la Antena 3 că efectul măsurilor anunțate de Klaus Iohannis va începe să se observe abia după două săptămâni, timp în care se vor atinge noi recorduri de infecții.

„E varianta cea mai dura cu 30.000 pe zi in decembrie, sper sa nu ajungem in situatia asta. Anumite masuri care sa limiteze transmiterea se iau. Ce vreau sa va spun este ca oricum cresterea va continua, intre momentul implementarii masurilor si efect este un interval de timp de cel putin doua saptamani, trebuie sa ne pregatim sa atingem noi praguri la care speram sa nu ajungem si ulterior va urma rasunetul acelui numar mare de cazuri in cazurile ATI si din nefericire, cresterea numarului de decese. In afara de masurile anuntate de presedinte in momentul de fata, trebuie sa ne gandim la intarirea capacitatii sistemului de sanatate publica in toata tara”, a declarat Alexandru Rafila.

Numărul infecțiilor s-ar putea dubla în următoarele patru săptămâni, a mai spus acesta.

