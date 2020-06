Alexandru Rafila, dupa cele 460 de noi infecții: In ceasul al 12-lea ar trebui sa ne revenim

Preşedintele Societăţii Române de Microbiologie, Alexandru Rafila, a comentat joi noul bilanț al infecțiilor de coronavirus din ultimele 24 de ore.

„Ar trebui sa analizam ce s-a intamplat in ultimele doua saptamani. Am avut o variatie intre 3-5% din probe pozitive. Azi am avut 4% dintr-un numar ceva mai mare de teste, peste 12.000. Daca este un accident o sa vedem zilele urmatoare. Cred ca ne aflam in continuare pe un trend usor ascendent, problema e de durata si sa vedem unde se va opri. Eu nu eram optimist ca odata cu relaxarea numarul de cazuri va scadea. Cred ca o contributie foarte importanta la numarul de cazuri o constituie relaxarea comportamentului fiecaruia dintre noi. Daca vedem ca numarul de cazuri este in crestere si ar trebui macar in al 12-lea sa ne revenim si sa ii indeamnam si pe altii sa respete regulile in spatii inchsie, sa evitam aglomeratia. Cred ca e momentul sa intelegem ca nu ar trebui sa ne impuna nimeni nimic si sa facem totul din proprie initiativa”.

Citește și: Victor Ciutacu face anunţul zilei: Arestare importantă în celebrul caz al cârciumei care a vândut guvernului măşti de 11 milioane de euro .