Alexandru Rafila, dupa declarația lui Arafat privind starea de alerta dupa 15 iunie: 'Aș insista pe educare, ca sa mergem in vacanța fara probleme'

Alexandru Rafila a declarat că în următoarea perioadă ar trebui insistat pe educarea românilor. ”Să fructificăm prin comportament ce am reușit să rezolvăm până acum și atunci cred că o să avem o vară liniștită și o să putem să mergem și în vacanță fără niciun fel de probleme”, a adăugat el

"Cred că dr. Arafat se referă la faptul că vrea să aibă la dispoziție o pârghie administrativă ca să gestioneze anumite situații care pot apărea în țară. Una din ele ar putea fi asta. Când apar focare trebuie izolate și trebuie anumite măsuri care să limiteze transmiterea. Dr Arafat se referă la starea de alertă ca măsuri administrative care sunt necesare în general, dar, dincolo de asta, eu aș insista pe educarea oamenilor care în ultimele 3 luni au reușit să limiteze contactele, să limiteze distanțarea fizică, au aplicat măsuri de igienă – mască în spații închise, spălatul pe mâini. Să fructificăm prin comportament ce am reușit să rezolvăm până acum și atunci cred că o să avem o vară liniștită și o să putem să mergem și în vacanță fără niciun fel de probleme. Apariția de focare nu este exclusă nici în România, astfel de situații trebuie ținute sub control de Ministerul Sănătății și de autoritățile sanitare", a explicat la Digi 24 profesorul Alexandru Rafila.

Mai sunt doar câteva zile până la expirarea stării de alertă, iar autorităţile iau în calcul prelungirea. Raed Arafat spune că nu putem ca, după 15 iunie, să revenim direct la starea de normalitate care exista înaintea pandemiei.

Raed Arafat a precizat totuşi că situaţia din România este sub control, însă nu putem risca o relaxare totală a măsurilor pentru a nu avea o ”explozie” de cazuri.



”Trebuie să înţelegem situaţia în care suntem. Dacă spune cineva că am trecut deja cu totul şi totul este OK, acest cineva înseamnă că nu este informat corect. La acest moment, încă situaţia e sub control, mai bine decât înainte, dar nu putem zice că am ajuns la faza în care să spunem că totul este OK”, a declarat Arafat pentru TVR.



Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă a mai afirmat că în cazul în care starea de alertă nu va fi prelungită, trebuie găsită o altă formulă prin care unele măsuri restrictive să fie menţinute.



"Dacă lăsăm totul şi spunem că totul se întoarce la normalitatea dinaintea virusului, aici comitem o greşeală majoră şi pe care s-ar putea să o să plătim foarte serios. Trebuie găsită o soluţie, pentru că noi nu putem în 15 iunie - şi cred că la sentimentul meu sunt toţi colegii mei medici, epidemiologi, toţi cu care am lucra până acum - noi nu putem în data de 15 iunie să revenim la o normalitate totală, cum era înainte să apară acest virus", a mai declarat Arafat.