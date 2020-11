Alexandru Rafila, dupa intalnirea de la Cotroceni: Am discutat despre vaccinarea anti-coronavirus

Reprezentantul României la OMS, Alexandru Rafila, a declarat marți, după discuțiile de la Palatul Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis pe tema pandemiei de coronavirus, că discuțiile au fost strict despre campania de vaccinare împotriva coronavirusului.

„A fost o discutie aplicata. Nu s-a referit la introducerea de noi masuri restrictive. S-a refeit la organizarea si logistica campaniei de vaccinare contra noului coronavirus. In cateva luni Romania poate beneficia de vaccin, daca va fi aprobat. O sa fie o campanie de vaccinare fara precedent pentru Romania. Nu e prematur sa discutam de acum, e foarte complicat din punct de vedere logistic, daca ai vaccin in februarie trebuie sa poti sa il administrezi in februarie, nu in iunie”, a declarat Alexandru Rafila.