Alexandru Rafila: 'In programul PSD pe Sanatate am propus sa facem o retea nationala de centre medicale comunitare'

Profesorul Alexandru Rafila, candidat PSD la alegerile parlamentare, a prezentat marţi programul partidului pentru domeniul Sănătăţii, printre proiectele despre care a vorbit acesta numărându-se şi înfiinţarea unei reţele naţionale de centre medicale comunitare şi îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice.

"Am propus în acest program să facem o reţea naţională de centre medicale comunitare. Mă refer la faptul că în comunele din România cu o populaţie mai mare de 5.000 de locuitori şi probabil câteva din cele care au între 4 şi 5.000 de locuitori putem să înfiinţăm o astfel de reţea naţională de centre comunitare. Am estimat un necesar, într-o primă fază, în primul ciclu electoral, până în anul 2024, de 800 de astfel de centre. Un cost mediu de înfiinţare a unui astfel de centru - probabil în jur de 500.000 de euro, iar numărul de beneficiari, având în vedere că într-un centru ar putea să lucreze 3-4 medici de familie, ar fi de circa 6 milioane de locuitori. Acest pas, dacă va fi îndeplinit, va reprezenta cheia reconstrucţiei întregului sistem de sănătate, pentru că îl legăm de reţeaua de centre de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate. Adică, omul într-un areal relativ mic are acces la serviciile de medicină primară şi nu numai, la asistenţă socială şi asistenţă comunitară şi, de asemenea, încercăm în măsura posibilului asistenţă medicală stomatologică", a spus Rafila, într-o conferinţă de presă la sediul central al PSD, potrivit agerpres.ro.

El a adăugat că este important ca medicii de familie să fie determinaţi să lucreze în aceste centre, ei fiind deseori "utilizaţi ca masă de manevră", dându-li-se uneori "sarcini imposibile".

Un alt capitol despre care a vorbit Rafila a fost cel care ţine de îngrijirea persoanelor vârstnice şi de îngrijirea la domiciliu.

''În mediul rural, dar şi în oraşe stau foarte mulţi oameni singuri. În mediul rural există 1,7 milioane de persoane cu vârsta de peste 70 de ani care sunt singure, nu au pe nimeni, trăiesc singure. Cine îi ajută pe aceşti oameni în situaţia pandemiei? Cine îi ajută să îşi obţină medicamentele, să le facă mici intervenţii medicale de care au nevoie? Dezvoltarea acestui sistem de îngrijire la domiciliu este esenţială pentru aceste persoane. Şi în mediul urban există un număr similar. În mediul rural comunitatea de obicei îi cunoaşte, dar sunt în oraşe oameni care sunt singuri în blocuri de garsoniere, nu-i cunoaşte nimeni. Ăsta trebuie să fie de fapt mesajul pe care trebuie să îl dăm, trebuie să reconstruim spiritul comunitar, să avem comunităţi sănătoase, educate, sigure. Noi trebuie să ne reîntoarcem cu toţii să fim parte a comunităţii, să avem conştiinţa apartenenţei la comunitate, iar menţinerea sănătăţii comunităţii înseamnă menţinerea sănătăţii fiecăruia dintre membrii acelei comunităţi", a mai spus Rafila.