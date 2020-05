Alexandru Rafila lamurește cum și cand va veni valul al doilea de coronavirus

Președintele Societății Române de Microbiologie, Alexandru Rafila, explică în ce condiții și când va urma valul al doilea de epidemie COVID în România. Rafila precizează că în perioada de iarnă vom avea parte de o nouă creștere a cazurilor de coronavirus, mediul fiind unul propice pentru răspândirea virusurilor cu transmitere respiratorie. „Să vedem cum evoluează […] The post Alexandru Rafila lămurește cum și când va veni valul al doilea de coronavirus appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.