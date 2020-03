Alexandru Rafila: Nu este exclus sa ajungem in Romania la 100.000 de cazuri. Depinde in cat timp

Preşedintele Societăţii Române de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat joi seară, la Antena 3, în emisiunea Sinteza Zilei, despre evoluția cazurilor de coronavirus în România, că „o să ajungem sigur la 10.000”. Iată principalele declarații din emisiune, potrivit stiripesurse.ro: Alexandru Rafila: (…) Apropo de ce se discuta si in Romania, scenarii, cate cazuri vor fi, The post Alexandru Rafila: Nu este exclus să ajungem în România la 100.000 de cazuri. Depinde în cât timp appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.