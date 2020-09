Alexandru Rafila: Parinții trebuie sa ințeleaga ca trebuie sa-și asume riscul de a-și trimite copiii la școala

Reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat miercuri seară la Digi24 că părinții trebuie să-și asume riscul trimiterii copiilor la școală de la 14 septembrie, implicațiile pe termen lung ale educației online fiind majore.

„Parintii trebuie sa inteleaga ca trebuie sa isi asume acest risc. Trebuie sa isi lase copiii sa mearga la scoala pentru ca altfel consecintele pe termen lung ale modului in care se vor dezvolta acest copii vor fi nefavorabile. Si nu cred ca vreun parinte doreste ca copilul sa aiba dificultati de integrare in societate, de comunicare. Noi suntem fiinte sociale, daca traim doar in mediu virtual, problemele sunt foarte serioase. OMS peldeeaza foarte clar pentru revenirea la scoala, bineinteles in conditii de siguranta”, a declarat Alexandru Rafila.

