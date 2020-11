Alexandru Rafila pune punctul pe I, dupa intalnirea cu Klaus Iohannis: 'Vom ajunge intr-o situație imposibila'

Fostul presedinte al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei a fost condamnat definitiv marti, 3 noiembrie, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, la 8 inchisoare, intr-un dosar in care este acuzat de folosirea influentei sau autoritatii in scopul obtinerii unor foloase, delapidare, fals in inscrisuri sub semnatura privata.