Alexandru Rafila respinge teoria lui Nelu Tataru despre mutațiile coronavirusului: Nu cred ca exista suficiente dovezi

Ministrul sănătății, Nelu Tătaru, a declarat că noul coronavirus a suferit mutații, tocmai de aceea apărând cazuri de reinfectări, cum este situația celor trei persoane de la Sibiu, care inițial se vindecaseră, iar acum au din nou teste pozitive. Preşedintele Societăţii Române de Microbiologie, Alexandru Rafila, nu crede că teoria lui Nelu Tătaru stă în […]