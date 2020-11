Alexandru Rafila: Trebuie sa ajungem la 100.000 de teste zilnic

Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei in cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii si candidatul PSD la alegerile parlamentare, a declarat ca, in prezent, Romania nu are capacitatea de a face anchete epidemiologice pentru a identifica toate persoanele infectate, iar tara noastra ar trebui sa isi creasca capacitatea de testare si sa imbunatateasca calitatea testarii.