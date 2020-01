Alexe, dupa controlul de la incineratorul Brazi: Am decis sa sesizez organele de cercetare penala

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe, va trimite către autorităţile de cercetare penală dosarul cu rezultatele Corpului de Control privind situaţia de la incineratorul de deşeuri periculoase de la Brazi. "De la preluarea mandatului de ministru zeci de locuitori din zonă mi-au semnalat situaţia extrem de gravă de la Brazi şi totodată mass media a relatat amplu situaţia surprinsă incognito aici în mai multe rânduri (...) Nu ne jucăm cu viaţa oamenilor, mai ales că statistica poluării şi a afecţiunilor respiratorii este la cote alarmante. În luna decembrie am dispus două controale, unul pe fond, condus de Garda Naţională de Mediu, Garda de Mediu Prahova, Garda de Mediu Bucureşti, la operatorul economic pentru a verifica sesizările şi totodată am trimis corpul de control al ministrului pentru a verifica dacă în ultimii ani instituţiile din subordinea Ministerului Mediului şi-au făcut treaba cu profesionalism şi şi-au îndeplinit sarcinile prevăzute prin lege de verificare şi sancţionare a oricăror abateri", scrie ministrul pe pagina sa de Facebook. Potrivit sursei citate, în ultimii ani, operatorul economic a fost vizat, în mai multe rânduri, atât de controale de rutină, cât şi în urma sesizărilor, fiind dispuse sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea prevederilor actului de reglementare, nerealizarea măsurilor impuse şi a conformării instalaţiei, precum şi a nerespectării regimului deşeurilor. "Deşi avea obligaţia ca deşeurile medicale, până la incinerare, să fie depozitate în camera frigorifică, ele erau depozitate pe o platformă sub cerul liber alături de celelalte deşeuri. Deşi avea obligaţia de a depozita pe o platformă betonată de 480 mp, deşeurile erau depozitate neconform, pe o suprafaţă neamenajată, de zece ori mai mare, aproximativ 5.000 mp, inclusiv pe sol. Înţeleg din raportul din decembrie al celor de la Garda Naţională de Mediu că o serie de măsuri urgente i-au fost trasate cu termen de implementare până pe 15 februarie 2020, iar în caz de neîndeplinire propunerea este de suspendare a activităţii. Totodată, vreau să vă anunţ că în urma raportului Corpului de Control al Ministrului, am decis să trimit dosarul către organele de cercetare penală, fiind identificate, în opinia noastră, o serie de abateri foarte grave, pe care, dacă îmi permiteţi, nu aş dori să le comentez acum, aşteptând să văd cum evoluează dosarul", a precizat Costel Alexe. Ministrul de resort a efectuat, joi, un control inopinat la incineratorul de deşeuri periculoase de la Brazi, unde a verificat situaţia reclamată de către locuitorii din zonă. Incineratorul este operat de către Eco Burn, ce a intrat pe piaţa românească în anul 2008, conform informaţiilor existente pe site-ul companiei. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Badea, editor: Andreea Marinescu, editor online: Ady Ivaşcu)