Alexia Eram, jignita in ultimul hal: „Da Mario Fresh in tine ca..”

Cine spune ca viata de vedeta este una usoara, cu siguranta nu stie ce presupune acest lucru. Are mii de fani, oameni care o apreciaza din plin, dar se confrunta si cu marele val de hate. Alexia Eram, caci despre ea este vorba, a trecut printr-un episod tare neplacut.

Se spune, de multa vreme, ca multi viteji se arata, cu tastatura in mana. Asa se face ca hate-ul a devenit un trend in lumea vedetelor, caci orice ar face personajele din showbizul nostru, exista numeroase momente in care nu le sunt deloc pe plan celor care le urmaresc. Cu un astfel de episod neplacut s-a confruntat si Alexia Eram, imediat dupa ce a postat o fotografie pe Instagram.

Fiica Andreei Esca le-a aratat fanilor cat de bine ii sta atunci cand este machiata profesional, iar complimentele au aparut imediat din partea oamenilor care o apreciaza pe Alexia Eram. Desi domnisoarele i-au spus ca ii sta foarte bine, printre comentariile primite de vedeta, la fotografia respectiva s-a gasit si unul extrem de jignitor la adresa ei.

Un internaut i-a spus Alexiei Eram, fara niciun fel de menajament, un lucru extrem de urat, care probabil a suparat-o foarte tare pe fiica celebrei prezentatoare de stiri. „Da Fresh in tine ca surdul in clopot, pana apari la stiri la Esca” a fost comentariul lasat de internautul rautacios, la fotografia Alexiei Eram. Cu toate acestea, din prea multa diplomatie, fiica Andreei Esca nu s-a obosit nicio secunda sa-i dea vreo replica acida. Cum se zice? Cainii latra, ursul merge!

