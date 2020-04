Alfred Simonis a luat foc dupa atacurile lui Iohannis: 'Acuzație mincinoasa'. Cum a fost adoptata tacit legea privind Ținutul Secuiesc

Liderul Grupului PSD din Camera Deputaților, Alfred Simonis, a izbucnit după ce președintele Klaus Iohannis a acuzat PSD că „vrea să dea Ardealul ungurilor”, catalogând afirmația drept o „acuzație mincinoasă”. El a explicat și cum a fost adoptată tacit legea care prevede că Ținutul Secuiesc devine regiune autonomă cu personalitate juridică.

„Aprobarea tacită este cauzată de faptul că un „deștept” de senator liberal, în urmă cu o lună și jumătate, se plimba prin Parlament, fiind infectat cu simptome de COVID-19. Noi am avut-o în Comisia de administrație. În data de 9 (c.n. martie) am pus-o pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, Comisia de administrație a adoptat un raport de respingere în unanimitate, urmând ca ea să fie respinsă. În data de 13 martie a apărut cazul dlui Chițac bolnav și Parlamentul și-a suspendat activitatea. S-a întrunit într-o singură ședință în data de 19 martie pentru a încuviința starea de urgență în plen comun, nu în plen al Camerei Deputaților. În data de 24 martie când această lege a fost adoptată tacit se suprapune cu perioada în care sistemul online de vot al Camerei Deputaților nu era pus la punct. Noi nu am funcționat din data de 9 martie până în 4 aprilie. Noi nu am putut supune-o la vot, deși toate comisiile au respins-o”, a spus Simonis la Antena3.