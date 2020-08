Alfred Simonis, despre scenariul de dupa motiunea de cenzura: "PSD nu va vota niciodata un reprezentant PNL pentru pozitia de premier"

Liderul deputatilor PSD Alfred Simonis a declarat ca iresponsabila este ramanerea lui Ludovic Orban in functia de prim-ministru si nu depunerea motiunii de cenzura de catre PSD in perioada de criza sanitara, asa cum spune seful Executivului. El a adaugat ca CEx al PSD va discuta si stabili data dezbaterii si votarea motiunii de cenzura, in ciuda anuntului facut de Orban potrivit caruia joi sau vineri va sesiza un conflict juridic la CCR intre Guvern si Parlament. Simonis a mai precizat ca PSD nu ...