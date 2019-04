Algoritmul 'Belona'- FOTO

5 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Unul dintre cei mai mari investitori din turism si, implicit, unul dintre cei mai bogati oameni din Eforie este chiar viceprimarul Danut Chiparu, mana dreapta a primarului liberal Robert Serban, cel care l-a si ales in functie de viceprimar cu sprijinul masiv al consiliului local pe care-l controleaza, scrie Ziuanews.ro. In consecinta, membru al „marcantului" partid PRM condus odinioara de Corneliu Vadim Tudor, Chiparu a reusit performanta de a fi votat viceprimar fara a avea in consiliu vreun alt coleg de partid. Uite cum liberalismul si peremismul si-au dat mana pentru "propasirea" orasului Eforie si pentru incurajarea turismului. Fireste, pe multi bani de la buget, pe bani europeni, dar si ...