Alianța USR-PLUS iși anunța obiectivul: cand vor, de fapt, sa guverneze

Europarlamentarul USR-PLUS Dragoş Tudorache a declarat sâmbătă, la Vaslui, că obiectivul alianţei din care face parte este acela de a intra la guvernare începând cu anul 2020, subliniind că cine va câştiga anul viitor alegerile parlamentare are şanse să guverneze pentru o perioadă de opt ani.

"Indiferent dacă vom avea anticipate sau dacă vom merge la alegerile la termen, obiectivul nostru politic rămâne acelaşi: acela ca împreună în Alianţa USR - PLUS şi eventual într-o coaliţie pe care va trebui s-o negociem cu PNL, să dăm guvernarea din 2020. Intrăm într-o perioadă politică în care cumva şansa a aliniat ca până în 2024 să nu mai avem alegeri. Perioada 2020 - 2024 va fi o perioadă curată, fără alegeri, ceea ce înseamnă că e o fereastră de oportunitate unică, în care o guvernare bine aşezată, o coaliţie bine negociată de la început, poate să împingă ţara asta într-o altă direcţie. Mai mult decât atât, după 2024, pentru că toate alegerile se aliniază în 2024 şi europarlamentarele şi prezidenţialele şi localele şi parlamentarele, urmează o altă perioadă de patru ani fără alegeri. Cine câştigă guvernarea la anul, are şanse foarte bune să guverneze pentru opt ani. Obiectivul nostru este să acoperim aceste două guvernări, pentru ca în opt ani de zile tot ceea ce ne-am propus să facem, chiar poate fi făcut", a precizat Dragoş Tudorache.



Europarlamentarul a afirmat că, în condiţiile unui buget redus şi adesea prost gestionat la nivelul ţării noastre, singura şansă de dezvoltare a României este atragerea de fonduri din surse extrabugetare de finanţare care vin de la nivelul Uniunii Europene.



"Aceste fonduri sunt esenţiale pentru dezvoltare. Rolul nostru ca politicieni în România şi oferta pe care noi o vom face atunci când vom merge la alegerile parlamentare de anul viitor este să aducem foarte concret metodele prin care ţara aceasta poate să acceseze aceste fonduri extrabugetare. Doar aşa vom reuşi să ne punem în practică politicile publice", a mai declarat parlamentarul european.



Dragoş Tudorache a participat, sâmbătă, la dezbaterea publică "De vorbă cu vasluienii". Europarlamentarul va organiza în perioada următoare o serie de dezbateri similare şi în alte judeţe din ţară.



Originar din Vaslui, Dragoş Tudorache a spus că revine cu drag acasă de fiecare dată şi a dat asigurări că din postura în care se află va încerca să ajute acest judeţ.