Alianța USR-PLUS propune redeschiderea treptata a școlilor in cel mult 6 saptamani

Copreședintele USR PLUS, Dacian Cioloș, alături de Silvia Dinică, Corina Atanasiu și Ștefan Pălărie, coordonatori ai măsurilor propuse pentru educație în cadrul programului de guvernare USR PLUS, au prezentat, duminică, în cadrul unei conferințe de presă, soluțiile Alianței la problemele actuale cu care învățământul românesc se confruntă, în contextul pandemiei de COVID-19, dar și reformele pe care le propune pe termen lung în acest sector.

„Chiar dacă decizia asta de închidere a școlilor a fost una firesc de luat în condițiile actuale, așteptăm din partea Guvernului să ne spună ce are în vedere să facă pentru ca, în timpul cel mai scurt posibil, să avem, treptat, flexibilizare pentru prezența fizică la școli, acolo unde acest lucru este posibil. Alianța USR PLUS poate să sprijine o astfel de măsură doar în condițiile în care ea are în spate deja o viziune despre ce trebuie făcut în perioada imediat următoare pentru ca, acolo unde va fi posibil și ar trebui să prioritizăm tocmai aceste zone fragile, să creăm toate condițiile pentru a reduce la maximum riscurile de răspândire a virusului. Asta ar însemna:

- o disponibilizare a datelor pe baza cărora a fost luată decizia de mutare în scenariul roșu a tuturor școlilor și de la decizia națională să mergem pe analiză micro la nivel de județe, comune și școli, să vedem dacă toate școlile sunt în momentul de față pe același palier sau dacă nu cumva putem deja să începem să facem diferențieri de care să ținem cont în acest plan;

- ar trebui imediat creată, dacă nu există deja, dar noi nu am avut cunoștință de așa ceva, o echipă de supraveghere la nivelul Ministerului Educației, care să pornească de la realitățile gradului de conectare a elevilor și dascălilor, mai ales din mediile defavorizate, la echipamente tehnice și la internet și această realitate de pornire să fie însoțită de un plan de remediere a acestei situații;

- aceeași echipă de la Ministerul Educației, împreună cu Ministerul Sănătății, ar trebui să elaboreze rapid proceduri de redeschidere treptată a școlilor după o lună, o lună și jumătate. Ar trebui un protocol specific cu niște condiții care să fie îndeplinite de unități școlare, de comunități, pentru ca prezența fizică să poată să fie permisă, printr-o capacitate de testare crescută acolo unde am putea relua activitatea”, a declarat Dacian Cioloș, în debutul conferinței de presă.

La rândul lor, Silvia Dinică și Ștefan Pălărie, ambii candidați ai Alianței USR PLUS la Senat, și Corina Atanasiu, consilier local USR PLUS în Municipiul Focșani, au vorbit despre obiectivele USR PLUS pentru educație.

„Trebuie să punem tehnologia să lucreze pentru noi. Avem câteva soluții pe care vrem să le implementăm în prima sută de zile de guvernare. Unul dintre cele 40 de angajamente ale Alianței USR PLUS este sprijin pentru școala online. Ne-am propus să înființăm, în primele 100 de zile, opt centre regionale pentru suport în educația online, care să sprijine unitățile școlare în tranziția către școala digitală. Aceste centre-suport trebuie să fie capabile să facă analize de nevoi tehnologice la nivelul fiecărei școli care are nevoie, să poată să ofere sprijin în achiziționarea de tehnologie și în dezvoltarea de caiete de sarcini, în organizarea corectă a achizițiilor; să poată să ofere sprijin și în instalarea tehnologiei achiziționate, pentru că știm că doar 50% dintre școli beneficiază de persoane specializate care pot să se ocupe de așa ceva; să poată să furnizeze programe de dezvoltare de competențe digitale pentru cadre didactice; să suplinească predarea online a orelor de TIC pentru colectivele de elevi care nu beneficiază de profesori specializați”, a detaliat Corina Atanasiu.

„De câte ori nu am auzit în aceste zile «nu se poate, nu ne lasă inspectoratele»? Este nevoie să regândim acest model vechi și propunerile Alianței USR PLUS sunt următoarele:

- Atribuțiile acestor inspectorate, ce țin de ordin administrativ, vor fi transferate la nivelul managementului școlii, al consiliilor de administrație. Acele atribuții care țin de inspecția școlară vor fi organizate prin mecanisme obiective de audit. Acest proces de reformare al acestor structuri se va realiza în etape;

- Profesionalizarea ocupației de manageri școlari, transformarea directorilor în profesioniști și acest lucru se va face prin concursuri la nivelul școlii;

- Pe tot parcursul carierei didactice, profesorii vor avea acces la cursuri de formare, aceste cursuri care vor fi conform nevoilor identificate la nivelul școlii, vor fi gratuite și finanțate de către unitatea școlară”, a declarat Silvia Dinică.

„Școala de la 8 la 5 este o viziune a unui ideal pentru noi în țară, dar este o normalitate pentru foarte multe state europene și este o viziune care ajută ca toți elevii din România să poată învăța într-un singut schimb. Pentru cei peste 700.000 de tineri provenind din medii vulnarabile, afectați de această situație a închiderii școlilor, va face o mare diferență posibilitatea de a avea școală, o masă și apoi activități educaționale pe o perioadă mai lungă a zilei până la ora 5 în așa fel încât formarea lor să fie completă.

Când spunem «învățământ superior performant», noi vedem în egală măsură o respectare a autonomiei universitare, dar o vedem însoțită de o responsabilitate a autonomiei din partea mediului universitar și atunci prima noastră prioritate aici este legată de transparentizare, pe modelul de tipul datelor deschise, privitoare la rezultatele academice, la rezultatele de cercetare și mai ales la relația dintre performanță și finanțare. Vrem să transparentizăm finanțarea oferită asupra școlilor doctorale și avem nevoie de o regândire a modelului de finanțare a învățământului superior”, a afirmat Ștefan Pălărie.

