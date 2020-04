Alianta in Parlament pentru amanarea alegerilor locale - Proiect depus de Tariceanu, Ciolacu, Ponta si Kelemen pentru prelungirea mandatelor

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, anunţă că, împreună cu liderii PSD, UDMR şi PRO România, a depus la Parlament proiectul de lege privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale, pentru a fi dezbătut în procedură de urgenţă.

"Astăzi, alături de preşedintele PSD, Marcel Ciolacu , preşedintele UDMR, Kelemen Hunor , şi preşedintele PRO România, Victor Ponta , am depus la Parlament proiectul de lege privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale, pentru a fi dezbătut în procedură de urgenţă", a scris Tăriceanu, joi, pe Facebook.

El spune că, "dacă Guvernul nu are curaj să adopte o măsură clară şi fermă în privinţa alegerilor locale, nu e problemă, preia iniţiativa Parlamentul".



"În urmă cu exact o lună de zile spuneam că trebuie să ne gândim serios dacă nu cumva alegerile locale ar trebui să fie amânate până după stingerea pandemiei de coronavirus, ca o dovadă de responsabilitate. La acea vreme, domnul Orban a înţeles să facă băşcălie. Acum vedem cu toţii că nu putem avea alegeri locale la termen. Dacă Guvernul nu are curaj să adopte o măsură clară şi fermă în privinţa alegerilor locale, nu e problemă, preia iniţiativa Parlamentul. (...) Ar fi fost bine să fie luată o decizie de când am propus eu, dar e bine şi acum, pentru că timpul ne presează!", a mai scris Tăriceanu.