Alianta USR PLUS anunta ca a strans 100.000 de semnaturi online pentru sustinerea candidatilor sai la alegerile locale

Alianţa USR PLUS anunţă că a strâns 100.000 de semnături online pentru susţinerea candidaţilor la locale

Semnăturile online au fost strânse în mai puţin de o lună de la publicarea în Monitorul Oficial a hotărârii care reglementează mecanismul de colectare a semnăturilor de susţinere

Alianţa USR PLUS anunţă că a strâns 100.000 de semnături online pentru susţinerea candidaţilor săi la alegerile locale"100.000 de semnături online reprezintă un pas imens pentru democraţie, dar şi pentru digitalizare, un capitol la care România are mult de recuperat. Vom continua să strângem semnături online şi să inovăm pentru că ne dorim ca serviciile digitale să devină normalitate într-o Românie modernă", anunță Alianţa prin intermediul unui comunicat de presă.USR –PLUS susțin că numărul de semnături online strânse într-un timp atât de scurt este o dovadă în plus că oamenii vor o altfel de politică.Cele 100.000 de semnături online au fost strânse în mai puţin de o lună de la publicarea în Monitorul Oficial a hotărârii care reglementează mecanismul de colectare a semnăturilor de susţinere online.