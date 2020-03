Alianta USR-PLUS Brasov-candidati comuni in 90% din organizatii; Tudor Benga-desemnat pentru presedintia CJ

Alianţa USR-PLUS Braşov şi-a stabilit candidaţi comuni pentru alegerile locale în 90% din organizaţiile din judeţ, precum şi lista pentru Consiliul Judeţean şi candidatul pentru funcţia de preşedinte al instituţiei, în persoana deputatului USR Tudor Benga.

Este cea de-a doua nominalizare din partea USR Braşov pentru această candidatură, după ce, în urmă cu cinci luni, liderii judeţeni ai formaţiunii anunţau nominalizarea pentru această poziţie a lui Paul Ciocan, fost preşedinte al Pro Democraţia Braşov.Preşedintele USR Braşov, Irineu Darău, a explicat vineri, într-o conferinţă de presă, că Tudor Benga a fost desemnat pentru această candidatură prin votul celor 105 delegaţi, membri ai Conferinţei Judeţene."Noi, USR, ne-am refăcut partea noastră de listă cu care am contribuit la cea comună, dar, aşa cum a fost acest proces prima oară, şi a doua oară a fost vorba de democraţie internă, despre vot secret şi decizia suverană a Conferinţei Judeţene. Prima listă a fost făcută în septembrie 2019 şi, pentru că a trecut destul de mult timp, am deschis o discuţie despre o posibilă reevaluare a acestei liste în urmă cu câteva săptămâni, a trecut ceva timp, colegii de la PLUS şi-au stabilit-o mult mai recent, aşa că (...) săptămâna trecută, cei 105 delegaţi din întregul judeţ au dat un vot secret şi (...) l-au desemnat pe Tudor Benga", a afirmat Darău, menţionând că de pe lista iniţială s-au retras câteva persoane, care erau în "partea de jos" a acesteia, conform AGERPRES.Tudor Benga a precizat, la rândul său, că şi-a asumat această candidatură pentru că Braşovul are nevoie de o viziune, o strategie pe termen lung, capitol la care a fost "deficitar" în ultimii ani."Candidatura mea este, în primul rând, despre a oferi o viziune pe termen lung pentru judeţul Braşov pentru că ceea ce se întâmplă, lucrul de care am vorbit în permanenţă, este faptul că, din multe puncte de vedere, deşi oraşul, comunitatea şi judeţul s-au dezvoltat, pierdem teren în faţa competitorilor tradiţionali ca Cluj, Timiş (...) sau faţă de Sibiu, pentru că, la modul la care funcţionează astăzi competiţia pentru resurse, avem nevoie de un plan, de o viziune pe 10-20 de ani", a spus Tudor Benga.Totodată, acesta a vorbit despre nevoia de prioritizare reală a demersurilor de lobby pentru proiecte majore ca aeroportul sau "toate cele trei autostrăzi", recuperarea decalajelor de dezvoltare între diferite zone din judeţ, dar şi statuarea Braşovului ca destinaţie universitară şi educaţională, precum şi integrarea problematicii de mediu în fiecare aspect al dezvoltării judeţului.Cu acelaşi prilej, preşedintele USR Braşov, Irineu Darău, a anunţat că îşi asumă candidatura pentru Primăria municipiului Făgăraş."Am creat USR Făgăraş şi (...) sunt foarte motivat să duc Făgăraşul la un alt nivel", a punctat acesta.Totodată, Darău a subliniat că, în prezent, USR Braşov "nu are nicio alianţă preelectorală în judeţ cu PNL".