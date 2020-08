Alianta USR-PLUS: PSD face plangeri penale pentru ca nu vrea ca oamenii sa iasa la vot la alegerile locale

Alianta USR-PLUS acuza PSD ca a facut plangere penala, in Sectorul 1, "pentru ca vrea sa opreasca campaniile de informare ale cetatenilor" cu privire la viza de flotant care le permite sa voteze la alegerile locale. "Nu este nimic ilegal in indemnul USR-PLUS catre cetatenii care traiesc in Sectorul 1 de a-si face vize de flotant la adresa de resedinta inainte de alegerile locale", afirma reprezentantii Aliantei.