Aliat PSD la europarlamentare sare la gatul lui Cioloș

Președintele PER, Dănuț Pop, susținător al PSD la europarlamentare, a transmis vineri, printr-un comunicat de presă, că fostul premier Dacian Cioloș îi „aburește” pe români în campanie.

„În căutare de idealişti, Cioloş continuă să-i aburească pe români, fără să le spună adevarul. Chestiunea asta cu laudele gratuite ale unor personaje din politica românească, în presa din străinătate, este doar un aranjament care pute. Faptul că francezii scriu despre Dacian Cioloș nu înseamnă nimic. Ba din contra, era de așteptat să se întâmple asta din moment ce Julien a fost pregătit de ei, în interesul lor. Punct. Revin cu aceeași întrebare: Ce a făcut Dacian pentru România? Din momentul în care a fost ministru al agriculturii în guvernul care a negociat aderarea noastră la UE și până la perioada în care a fost comisar pe agricultură în cadrul Uniunii Europene. După ce s-a milogit la Traian Băsescu să-l trimită reprezentat al României la UE, a avut grijă să reprezinte, de fapt, Franța în domeniul agriculturii. Doar dacă luăm că exemplu subvențiile acordate agricultorilor din Uniunea Europeană, vom descoperi valori foarte diferite între statele din vest și cele din est. Inclusiv lideri europeni admit că există această problemă și mărturisesc faptul că valoarea subvenției a depins de modul în care reprezentanții statelor în cauza au făcut negocierile pe acest segment. Deci, încă o dată, de ce nu a negociat Cioloș în interesul României?

Astăzi, candidatul alianței USR- Plus se pozează cu mici producători de produse bio în turneul său prin țară, zâmbește ipocrit și ne arată că mănâncă sănătos, dar, fără să le spună concret ce a făcut pentru aceștia. De asemenea, “dezbate” cu tupeu chestiuni de administrație locală fără să le mărturisească românilor că nu a vrut să semneze Ordonanța privind alegerea primarilor în două tururi când a fost prim- ministru. Apoi, Dacian Cioloș ar trebui să ne lămurească ce s-a întâmplat cu banii care s-au strâns pentru idea de achiziţie a operei "Cuminţenia Pământului", negociată de Ministerul Culturii din vremea Guvernului pe care l-a condus în 2016.

Mai mult, am înțeles că el este un șomer care se dedică pasional proiectului USR- Plus, trăind din economii, dar nu am înțeles de ce cerșește donații din partea românilor pe care îi compătimește că sunt săraci și trăiesc rău? Având în vedere că USR primește lunar 1.023.607,55 lei de la stat, consider că se pot oricum organiza mai mult decât ar merită el. Pentru că da, alții muncesc în locul lui și pare că “norocul” îl urmărește pe acest Cioloș: l-au inventat ca politician ajungând premier fără să fie ales de către români, l-au cocoţat în fruntea unor proiecte până i-au facut un partid din partea căruia nu a avut curaj să candideze, l-au băgat pe gât useriştilor şi în final, i-au dat bani moca pentru campanie! Dar el… ce a făcut pentru români şi România?”, a transmis liderul PER.

