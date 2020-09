Aliatii opozantului Navalnii revendica victorii simbolice pe fondul alegerilor regionale din Rusia

Pentru al treilea an consecutiv, școlile și liceele din Sectorul 4 vor fi supravegheate în permanență de Patrula Școlară, o structură specială, formată din agenți ai Poliției Locale, care se vor ocupa exclusiv de siguranța copiilor, atât în timpul orelor de curs cât și după terminarea acestora. Mai mult, având în vedere contextul epidemiologic în care va începe noul an școlar, polițiștii locali au fost deja intruiți să intervină și în cazuri de urgență.

În finala US Open 2020, Naomi Osaka a învins-o cu scorul de 1-6, 6-3, 6-3 pe belarusa Victoria Azarenka, după o oră şi 57 de minute de joc. Pentru asiatică, acesta e al treilea titlu de Grand Slam din carieră și al doilea la US Open. Ea s-a mai impus la Australian Open, în 2019, şi la US Open, în 2018.