Alice Cooper socheaza din nou: 'Pactul de moarte' pe care rockerul l-a incheiat cu sotia sa

Cântăreţul de rock american Alice Cooper a încheiat un "pact de moarte" cu soţia sa, Sheryl Goddard, iar, potrivit înţelegerii, în cazul decesului unuia dintre ei, "vor pleca împreună", informează contactmusic.com, potrivit mediafax.

Starul rock în vârstă de 71 de ani este căsătorit de 43 de ani cu fosta balerină în vârstă de 62 de ani Sheryl Goddard şi, în afara tentativei de divorţ din noiembrie 1983 - când artistul a trecut prin cea mai neagră perioadă a sa din cauza dependenței de alcool -, niciun alt moment negativ nu a tulburat relația lor.

Alice Cooper spune că "nu ar putea trăi unul fără celălalt", astfel că, dacă unul dintre ei moare, "vor pleca împreună".

"Am făcut acest pact - nu există nicio posibilitate să supraviețuim unul fără celălalt", a declarat Alice Cooper, adăugând: "Nu aș putea trăi fără ea".

"Am fost căsătorit 43 de ani cu cea mai grozavă fată din lume. Nu ne-am înșelat niciodată", a mai spus starul rock.

În ciuda trecutului tumultuos - care a inclus și consum de cocaină -, artistul spune că este într-o formă foarte bună, nu fumează, nu a mai consumat alcool de 37 de ani, joacă golf, se alimentează sănătos și nu crede că va muri prea curând, având în vedere genele sale puternice.

Specializat în albume-concept, Alice Cooper a lansat primul disc solo în 1975, "Welcome to My Nightmare". I-au urmat "The Last Temptation", din 1994, "Brutal Planet", din 2000, şi "Along Came a Spider" (2008), printre altele. Din 2015, face parte din supergrupul american Hollywood Vampires, alături de actorul Johnny Depp și muzicianul Joe Perry. Al doilea lor album a fost lansat vineri și se intitulează "Rise".

Cu Sheryl Goddard este căsătorit din 1976. Cuplul are împreună trei copii, cântăreaţa Calico, născută în 1981, care participă la concertele lui Cooper din 2000, Dash, născut în 1985, şi Sonora Rose, născută în 1993.