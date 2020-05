Alida Moise, medicul salvat de coronavirus, confesiuni ZGUDUITOARE: 'Ca traiești, ca mori, o faci de unul singur! Nimeni nu vine la tine'

Şefa Secţiei ATI de la Spitalul de Urgenţă "Profesor Dr. Dimitrie Gerota", Alida Moise, a fost împuternicită, să îndeplinească funcţia de director general al acestei unităţi sanitare, la scurt timp după ce a scăpat de coronavirus.

Povestea medicului Alida Moise este una pe cât de cutremurătoare, pe atât de emoționantă. Alida Moise a fost la terapie intensivă, iar postul Digi 24 chiar difuzase o știre potrivit căreia ar fi murit.

La o lună de la externare, Alida Moise a mărturisit prin ce a trecut în spital, după ce a fost infectată. ”Ultimul lucru la care m-am gândit au fost copiii mei și i-am cerut lui Dumnezeu să îmi dea șansa să mă întorc la ei.”, s-a destăinuit Alida Moise la Antena 3.

”Nu sunt recuperată în totalitate. Recuperarea e la 80% față de cum era înainte. Dacă mă compar cu ce eram când eram internată, este minunat. Ar trebui să ne temem de coronavirus, eu nu am crezut în teoriile conspirației. Eu am suferit de singurătate. Pacienții COVID nu pot fi vizitați de familie. Că trăiești, că mori, o faci de unul singur. Nimeni nu vine la tine.

Eu nu am mai putut nici să vorbesc la telefon. Nici preotul nu a putut să mai vină la mine. Mă gândeam că o să fie foarte rău. Eram atât de epuizată, iar respirațiile erau atât de dificile ca și când aș fi avut sticlă în torace, niște înțepături teribile, e senzația că se rupe ceva în torace. Când respiram mă uitam dacă am sânge pe mână, atât de dureros era, credeam că se rupe ceva. Îți dorești să fii intubată, că știi că ești sedată și nu mai simți. Mă gândeam că nu mai pot respira, că nu mai pot face următoarea respirație. Mă gândeam la copiii mei, mai rosteam o rugăciune. Ultimul lucru la care m-am gândit au fost copiii mei și i-am cerut lui Dumnezeu să îmi dea șansa să mă întorc la ei.

După ce m-am trezit am văzut sute și mii de mesaje, nu știam că am atâția prieteni, că atâția pacienți își vor aduce aminte de mine. Din punct de vedere intelectual nu sunt afectată.

Când închideam ochii, am văzut multe culori. Prima culoare pe care am văzut-o era galben, pe care o vedeam des în copilărie, la Buzău. Apoi a fost mov, apoi au fost toate culorile. Nu știu dacă sunt halucinații. Imaginile astea le vedeam ori de câte ori închideam ochii, îmi era teamă să închid ochii. La un moment dat au dispărut.

Prima dată când am ajuns acasă am îmbrățișat-o pe mama. Pe copii nu i-am îmbrățișat. Soțul meu m-a preluat de la spital. După 14 zile i-am îmbrățișat pe copii. Am stat izolată 14 zile.

Fac recuperare sub îndrumarea unui kinetoterapeut, cu două feluri de exerciții: pentru recuperarea motorie și pentru respirat. Iau diverse tratamente, recomandate de cardiolog, de neurolog.”, a declarat Alida Moise.

