Alimentarea cu energie electrica va fi intrerupta temporar, vineri, in zone din Bucuresti si judetele Ilfov si Giurgiu

Alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă temporar, vineri, în anumite zone din Bucureşti şi din judeţele Ilfov şi Giurgiu, ca urmare a lucrărilor anuale de reparaţii şi de întreţinere instalaţii şi reţele electrice, precum şi posturi de transformare ale E-Distribuţie Muntenia.

Astfel, între orele 9:00 - 17:00, vor rămâne fără curent electric consumatorii din sectorul 1, strada (din complex Greenfield) Pădurea Neagră nr 19-33 blocurile SP 01 C, 02 A, 04 A, 05 A, 06 A, 06 C, 07 C, 08 A, 09 A, 10 C, str. Berveni, nr. 81 şi perimetrul cuprins între străzile Lipscani, Calea Moşilor, str. Sfânta Vineri, Bd. Corneliu Coposu, str. Baraţiei, Bd. Ion Brătianu, şi între orele 9:00 - 16:00 cei din Bd.1 Decembrie 1918 bloc 11, str. Liviu Rebreanu blocuri PM 22, Z 22 si Z 23, Aleea Cioplea blocuri T1, T2, 1, 3, 5 şi între orele 9:00 - 15:00 consumatorii din Prelungirea Ghencea (între Valea Oltului şi Drumul Mărăcineni) şi str. Barcărolei.De asemenea, între orele 10:00 - 14:00 se va opri alimentarea cu energiei electrică în str. Inovatorilor, Timişului şi str. Petru Maior.În judeţul Ilfov, distribuţia de electricitate va fi sistată între orele 9:00 - 17:00 în Snagov, sat Ghermăneşti, Ferma de oi, în Berceni, str. 1 Mai, Mioriţei, Crinului, Câmpului, străzile adiacente, în Berceni, str. Nicolae Labiş, Fluturilor, Albatrosului, Câmpului,1 Mai, Principala şi străzile adiacente, în Buftea, şos. Bucureşti-Târgovişte, Aviaţiei, Fulger, Motoc, Răsăritului, Blocuri Chitila şi străzi adiacente, în Popeşti Leordeni, strada Drumul Fermei, între nr 77- 93, strada Amurgului nr 33-39, Amurgului 45-59, în Jilava, str. Ungureni, Prelungirea Ungureni, Pantei, Merişori, străzile adiacente.Totodată, între orele 10:00 - 18:00 vor rămâne fără curent electric consumatorii din Buftea, RAJA SA, Staţia de apă Buftea, între orele 12:00 - 20:00 cei din Gruiu, sat Lipia, Mănăstirea Căldăruşani şi străzi adiacente şi între orele 10:00 - 16:00 în Dobroeşti, str. Drumul Gării, între str. Parului şi Drumul Gării nr. 22, str. Parului, str. Piersicului.În judeţul Giurgiu, alimentarea cu energie electrică va fi sistată între orele 8:30 - 16:30 în Giurgiu, str. Păcii, Uliţa Păcii, Şos. Sloboziei, în Gaujani, str. Principală, Giurgiului, Gălbenelelor, Zorelelor, în Hodivoaia, str. Căminului, Bisericii, Mărului, Cireşului, în Pietrişu, Sos Giurgiului, str. Mare, între orele 9:00 - 17:00 cei din Tintava din com. Grădinari, str. Constructorilor, Puţul cu Salcie, Brabina, în Isvoarele, sat Teiusu, str Principală şi străzile adiacente şi între orele 9:00 - 16:00 cei din Ghionea, Strada din spatele restaurantului Cocoşul Roşu.