Alimente care contin colagen. Ce sa mananci ca sa arati mereu tanar

Colagenul este o substanta proteica prezenta in sistemul osos, sistemul muscular, sistemul digestiv, vase de sange si articulatii. Colagenul este responsabil pentru elasticitatea pielii. Iar in cazul in care observi aparitia ridurilor inseamna ca a scazut nivelul colagenului din corp. O dieta potrivita este una dintre modalitile prin care sa incetinesti procesul de pierdere a colagenului. Iata o lista cu cele mai bune alimente care previn imbatranirea prematura a pielii. Asa cum este scris si mai sus, colagenul este o proteina. Reprezinta 30-40% din intregul material proteic al organismului. Corpul uman poate produce singur intreaga cantitate de colagen de care are nevoie. Insa, dupa varsta de 25 de ...