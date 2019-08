Alimentul minune care reduce riscul de infarct si accident vascular cerebral

spanac google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cercetatorii internationali au demonstrat ca verdeata, in general, spanacul, salata verde, kale, consumata zilnic, poate face minuni pentru organismul uman. Exista insa un aliment care se detaseaza de la distanta. Spanacul este un adevarat depozit natural de vitamine si minerale. Contine saruri minerale – sulf, mangan, cupru, zinc, iod, fier, magneziu, fosfor, calciu, sodiu, potasiu, vitamine (A, B1, B2, B12, PP, C), acid folic, lipide, glucide, aminoacizi. Dieta de 11 zile. Scapa rapid de kilogramele in plus Dintre toate grupurile de alimente analizate, cercetatorii de la Harvard au descoperit ca verdeata, cu precadere spanacul, a fost asociat cu cel mai mare grad de protectie impotriva bolilor cronice ...