Alin Aivanoaei: Doamna Premier lasati covorul rosu pregatit de Maricel si mergeti pe drumurile judetului Iasi pentru a vedea realitatea 

Liderul consilierilor judeteni PMP, Alin Aivanoaei, a publicat o postare in care o invita pe Viorica Dancila sa viziteze drumurile judetene, sa vada realitatea din judetul Iasi. Intr-o postare publicata pe , Alin Aivanoaei are cateva ironii la adresa premierului Romaniei: Viorica Dancila va veni la Iasi! La ce eveniment participa premierul Romaniei '' Maine va fi un desant mare in municipiu, vor receptiona sutele de kilometri de drumuri judetene facute de guvernarea PSD in judetul Iasi. De asemenea, vor inchide cercul acelui miliard de euro pentru milionul de ieseni promis de intaiul consilier judetean, sustinut de aceasta data si de premierul Romaniei. Daca toate acestea nu ar fi decat ...