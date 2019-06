Alin Aivanoaei: Lucrarile la drumurile judetene intarziate datorita ignorantei din partea Consiliului Judetean Iasi

Alin Aivanoaei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele PMP Iasi, consilierul judetean Alin Aivanoaei, trage un semnal de alarma legat de realizarea lucrarilor la drumurile judetene din Iasi. Intr-o postare publicata pe o retea de socializare, Alin Aivanoaei arata ca situatia delicata a drumurilor judetene a fost evitata de catre conducerea Consiliului Judetean Iasi. '' Ii solicit presedintelui CJ sa aiba in vedere ca pe ordinea de zi a sedintei din luna iunie sa avem toate proiectele ce sunt in situatiile mentionate reactualizate la valorile pietii, pentru a putea spera la demararea reabilitarilor drumurilor judetene. Au trecut trei ani si in continuare drumurile judetene arata ca dupa razboi. Alin Aivanoaei: "Domnule Maric ...