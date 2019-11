Alina Bica, 4 ani de inchisoare cu executare. Unde se afla acum fosta sefa DIICOT

Alina Bica

Alina Bica a fost condamnata la patru ani de inchisoare cu executare intr-un dosar de favorizare a faptuitorului, dupa ce procesul s-a reluat de la zero, in urma contestatiei cu privire la constituirea completului de cinci judecatori. Decizia magistratilor este una definitiva.

Fosta sefa a DIICOT este data in urmarire internationala, dupa ce in anul 2017 a plecat din Costa Rica si si-a infiintat o firma de avocatura in Spania, Amris International Lawyers SLP. Plecarea ei a avut loc cu doar o zi inainte ca Elena Udrea sa se intoarca in Romania. Cele doua bune prietene fugisera in tara din America Centrala din cauza problemelor cu legea.

Miercuri, 27 noiembrie, Alina Bica a fost condamnata definitiv la 4 ani de inchisoare cu executare intr-un dosar de favorizare a faptuitorului.

„In majoritate: Respinge, ca nefondate, apelurile declarate de inculpata Bica Alina Mihaela si de Ministerul Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie impotriva sentintei penale nr. 1057 din 29 noiembrie 2016, pronuntata de Inalte Curte de Casatie si Justitie – Sectia Penala in dosarul nr. 2471/1/2015. In baza art.275 alin. (2) Cod procedura penala obliga apelanta intimata inculpata Bica Alina Mihaela la plata sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat. In baza art. 275 alin. (3) Cod procedura penala, cheltuielile judiciare avansate de stat, ocazionate de solutionarea apelului declarat de Ministerul Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie, raman in sarcina acestuia.

In baza art.275 alin. (6) Cod procedura penala, onorariul cuvenit aparatorului desemnat din oficiu pana la prezentarea aparatorului ales, in suma de 217 lei, ramane in sarcina statului. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 27 noiembrie 2019. Cu opinia separata in sensul admiterii apelului declarat de inculpata Bica Alina Mihaela impotriva sentintei penale nr. 1057 din 29 noiembrie 2016, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia Penala in dosarul nr. 2471/1/2015, al desfiintarii sentintei penale apelate si, in rejudecare, in baza art. 396 alin. 5 raportat la art.16 alin.1 lit.b teza I Cod procedura penala, al dispunerii achitarii inculpatei Bica Alina Mihaela pentru savarsirea infractiunii de favorizarea faptuitorului prevazuta de art. 269 Cod penal”, au decis judecatorii.

