Alina Bica nu revine in Romania. Solicita azil politic in alt stat

Fostul avocat al Alinei Bica, Laura Vicol, a declarat ca fosta sa clienta nu se va intoarce in Romania si urmeaza sa solicite azil politic in alta tara, nu in Costa Rica. "Nu se va intoarce in Romania, bataia pe care a primit-o cu bestialitate in tara o face sa nu se intoarca (...) Alina Bica ar urma sa solicite azil politic in alt stat", a spus Laura Vicol. Zi IMPORTANTA pentru Alina Bica. ICCJ rejudeca apelul in dosarul fostului procuror-sef DIICOT - UPDATE Amintim ca inainte de a pleca din tara, Alina Bica a incasat o bataie sora cu moartea, declara in iulie 2018 avocata, Laura Vicol. "A fost efectiv calcata in picioare. La un moment dat se punea problema sa fie operata la coloana" ...