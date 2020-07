Alina Bica ramane arestata in Italia pana cand va fi extradata in Romania – surse

Fosta șefă a DIICOT, Alina Bica, prinsă în Italia și arestată, rămâne în custodia Poliției italiene până în momentul în care va fi extrădată în România, au declarat, luni, pentru MEDIAFAX, surse apropiate anchetei.

Fosta șefă a DIICOT, Alina Bica, prinsă, vineri, în Italia se află în custodia Poliției.

Surse apropiate anchetei au declarat, luni, pentru MEDIAFAX, că Alina Bica rămâne arestată până când va fi extrădată în România.

SURSE - Votul din CEX PSD pe legea carantinei: calea aleasă de șefii județeni

Alina Mihaela Bica era urmărită internațional în baza Mandatului European de Arestare emis de Tribunalul București, pentru favorizarea făptuitorului. Aceasta are de executat 4 ani închisoare.

În aceeași zi în care a fost prinsă Alina Bica, a fost capturat, tot în Italia, și omul de afaceri Ioan Bene, care era urmărit internațional în baza Mandatului European de Arestare emis de Tribunalul București, pentru fals sub înscrisuri sub semnătură privată, dare de mită, evaziune fiscală. Acesta are de executat 6 ani și 2 luni închisoare.