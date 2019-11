Alina Ceusan si Carmen Grebenisan, dezvaluiri neasteptate despre Asia Express. Ce se intampa de fapt, in spatele camerelor de filmat

Alina Ceusan si Carmen Grebenisan au intrat in cursa Asia Express, iar fetele au avut parte de experiente pe care nu le vor uita curand.

Mai mult, gemenele au fost impresionate de munca depusa de intreaga echipa care lucreaza la acest proiect. Show-ul se va difuza in primavara anului viitor, la Antena 1 si promite multe surprize.

„Mie mi-a placut inca de la inceput ideea de a participa la acest show, iar acum simtim adrenalina la cote maxime. Ne place foarte mult si e fix asa cum ne-am imaginat. Ce nu stiam insa si ce voi nu puteti vedea in intregime este ce se intampla in spatele camerelor.

E absolut incredibil cata lume este implicata, cum exista oameni care se ocupa de fiecare detaliu, cum reporterii si cameramanii sunt si ei in cursa cu noi. Cine a gandit toata treaba asta e clar foarte tare!”, au povestit cele doua blonde, potrivit Observator, citat de Spynews.

„Inainte sa plecam ne-am facut rucsacul, sa vedem cat putem cara. Am ales tinutele, am redus cat am putut din produsele de beauty, totul parea calculat.

Nu stiu cum s-a intamplat ca odata ce am ajuns aici si am inceput cursa abia mai putem ridica rucsacul de jos, atat este de greu”, a povestit Carmen Grebenisan, potrivit sursei citate.

