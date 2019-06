Alina Eremia a dat chix cu tinuta aleasa pentru un eveniment monden! I se vad coastele

Alina Eremia se numara printre vedetele care au participat la o petrecere! Artista a uimit cu outfit-ul indraznet in care si-a facut aparitia. Totusi, in timp ce unii i-au apreciat alegerea vestimentara, au fost si cativa care au strambat din nas. Acestia din urma au explicat ca ar fi fost mult mai interesant daca in locul pantalonilor eleganti, vedeta ar fi ales unii mulati.

Alina Eremia a stralucit in fata camerelor si a aparatelor de fotografiat intr-o tinuta extravaganta. Cu parul prins intr-un coc, pantofi negri, la care si-a asortat pantalonii si cu un body bej peste acestia. Asa a ales cantareta sa vina la evenimentul monden care are loc in aceasta seara in Capitala.

Dupa cum puteti vedea in imaginile din galerie, tanara artista a slabit atat de mult, incat i se vedeau coastele prin body mulat.

Alina Eremia are 24 de ani

Alina Eremia este o actrita si cantareata romanca, cunoscuta mai ales datorita proiectelor de televiziune in care a fost implicata de-a lungul timpului. Ea a facut parte din juriul emisiunii „Next star” de la Antena1.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.